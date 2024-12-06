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Tel Rıfat'ta İlk Cuma Namazı Coşkusu

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Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG'den kurtarılan Tel Rıfat ilçesinde, halk güvenli bir şekilde evlerine döndükten sonra ilk cuma namazını kıldı. Operasyonla birlikte terörden temizlenen ilçe merkezinde gerçekleşen namaz, vatandaşlar için bir sevinç kaynağı oldu.

TEL Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtarılan ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesine dönen halk, ilk cuma namazında bir araya geldi.

SMO'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi ve çevresindeki köylerin kurtarılmasıyla, evlerine güvenli şekilde dönen siviller ilçedeki camide cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.

SMO güçlerinin cuma namazı öncesi camide yaptığı arama tarama faaliyetlerinin ardından onlarca kişi, terörden temizlenen ilçede ilk cuma namazını kıldı.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki işgali

YPG/ Pkk'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından rejim güçleri, Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Tel Rıfat'ta İlk Cuma Namazı Coşkusu
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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