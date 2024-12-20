Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Tel Rıfat'a Dönüş: Suriyeliler Terörün Pençesinden Kurtulmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Tel Rıfat'a Dönüş: Suriyeliler Terörün Pençesinden Kurtulmanın Mutluluğunu Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesi, PKK/YPG terör örgütünün işgalinden kurtarıldıktan sonra, Türkiye'den dönen Suriyelilerin duyguları paylaşıldı. Yaklaşık 10 yıl sonra memleketlerine dönen Suriyeliler, artık güvenli bir ortamda yaşamayı umut ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin kuzeybatısındaki Tel Rıfat'ta birçok yakınını kaybeden Suriyeliler, göçe zorlandıkları memleketlerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Halep'in Tel Rıfat ilçesini 2016 yılında işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan binlerce sivili göçe zorladı, bazılarını ise öldürdü veya sakat bıraktı.

Yaklaşık 8 yıl boyunca ilçeyi işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta son buldu.

Fırat'ın batısında yer alan terör yuvası Tel Rıfat'ın temizlenmesinin ardından ilçeye dönüşler de başladı.

Türkiye'de yaşayan ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

Hem terör örgütünden hem de Esed'den kurtuldular

Türkiye'ye 10 yıl önce sığınan Muhammet Sait Ahmet (30), ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tel Rıfat'ın terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiğini dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

"İç savaşta amcam, dayım ve birçok akrabamı kaybettim. Hem PKK/YPG'den hem de Esed'den kurtulduk. Suriye'de inşallah yeni bir devlet kurulacak. Eskisinden daha iyi olacağına inanıyoruz. Tel Rıfat'ta akrabalarım var ve onların yanına gidiyorum. Türk halkına teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Bize çok iyi davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Ülkeme dönüyorum. Ülkemi çok özlüyorum."

"Suriye artık güvenli"

Abdülbasik Çöbek (28) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Tel Rıfat'ın PKK/PYD'den temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü ifade etti.

Artık ülkesine dönme zamanı geldiğini anlatan Çöbek, "Tel Rıfat, terör örgütlerinden, Suriye de Esed ve Baas zulmünden kurtuldu. Birçok akrabam ülkesine döndü. Artık ülkemiz normale dönüyor ve biz ülkemize dönmeye başladık. Suriye artık güvenli. Esed zaten gitti. PKK'dan ülkemiz temizlendi. Ülkemiz yavaş yavaş güzel olacak. Suriye'yi çok özledim. Şu ana kadar savaş ve PKK olduğu için ülkeme dönememiştim, artık gitme zamanı." ifadelerini kullandı.

Suriyeli 33 yaşındaki Ahmet Şubek de 11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, terör örgütü PKK/YPG'nin bazı akrabalarını öldürdüğünü, birçok kişinin de yapılan zulümlerden dolayı göç etmek durumunda kaldığını anlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen memleketi Tel Rıfat'a döneceği için çok mutlu olduğunu belirten Şubek, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 11 yıl yaşadım. Bundan sonra Suriye'de yaşayacağız. Annem ve babam şu an Tel Rıfat'ta yaşıyor ve ben de onların yanına gidiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
img

Bir ülke daha Bayraktar TB-2 için kapımızı çaldı, eğitimler bile tamam
img

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
img

2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.