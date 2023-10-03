Tel örgüye sıkışan bozayı kurtarıldı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde tel örgüye sıkışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.

Umurca köyünde tel örgülere takılıp, kurtulmaya çalışan bozayıyı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerce takıldığı yerden güvenli bir şekilde kurtarılan bozayı, daha sonra veterinere götürüldü. Kontrolde herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilen ayı, yeniden doğaya salındı.(DHA)