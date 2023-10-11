TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

İSRAİL ve Gazze'de yaşanan çatışmalardan kaçarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşan yolcular uçaklarla Türkiye'ye geliyor.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğu İsrail vatandaşı olan yolcular İsrail havayolu şirketi El Al ve Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu bazı yolcular İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise Antalya ve İstanbul'a gelmeyi tercih etti.

İsrail ve Gazze'de saldırıların yoğunlaşmasının ardından uçakla Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşı David Pacalmer, Hepimiz olanlar hakkında çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz. Havalimanı kalabalıktı ancak uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Teksas'a gidiyorum dedi.

Victor Wayner ise, Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı diye konuştu.