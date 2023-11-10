Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında 2 kişi yaralandı

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük bölümü, İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildi.

Öte yandan İsrail acil servisi, roket saldırısı nedeniyle biri orta, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki sivil katliamlara karşılık Tel Aviv'e roketlerle saldırı düzenlendiği duyuruldu.