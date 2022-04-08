Tel Aviv'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

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Tel Aviv'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

AA - Enes Canlı - Güncel
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Tel Aviv'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün gerçekleşen saldırıda yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün gerçekleşen saldırıda yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.

Tel Aviv Ichilov Hastanesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de dün bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda yaralanan Barak Ravid'in (35) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkent Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde dünkü olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

AA / Enes Canlı - Güncel

Tel Aviv, İsrail, Medya, Güncel, Haberler

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