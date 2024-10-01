Tel Aviv'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü, İran'dan Füze Saldırısı

(ANKARA) - İsrail polisi, Tel Aviv'de, silahlı kişilerin ateş açması sonucu 8 kişininin öldüğünü, 2 saldırgan ise etkisiz hale getirdiğini bildirdi. İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail medyası Tel Aviv'de silahlı kişilerin bir tramvay istasyonundan indiği ve ateş açtığı görüntüleri paylaştı. Saldırı İsrail polisi tarafından da doğrulandı. Saldırının ardından en az dört kişinin ağır yaralandığı bildirdi. İsrail'in acil ambulans servisi, yerel saatle 19.01'de silah sesleriyle yaralananlar olduğuna dair bir ihbar aldığını açıkladı. İsrailli sağlık yetkilileri bilincini kaybetmiş olan yaralılar da dahil olmak üzere, çeşitli derecelerde yaralanmış kişilere olay yerinde tıbbi müdahale sağladığını açıkladı. İsrail polisi, saldırıda 8 kişınin öldüğünü, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail Ordusu: "İran İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi"

Öte yandan İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e balistik füzeler fırlattığını, duyurdu ve sivillere sirenleri duyduklarında sığınaklara gitme talimatı verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari videolu bir mesajda "Bir süre önce, İran'dan İsrail Devleti'ne füze fırlatıldı. Bir siren duyduğunuzda, bir sığınağa girmeli ve başka bir uyarı gelene kadar orada kalmalısınız" dedi. İsrail Ordusu aynı mesajı Telegram kanalında, X'te ve İsrail medyasında paylaştı.

İsraul Ordu Radyosu, İran'dan İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

ABD saldırı olası bir saldırı konusunda uyarmıştı

Saldırıdan birkaç saat önce ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yapmıştı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun, F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.