Tel Aviv'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı, saldırgan öldürüldü
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin ağır şekilde yaralandığı, saldırganın ise öldürüldüğü bildirildi.
TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin ağır şekilde yaralandığı, saldırganın ise öldürüldüğü bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık ekiplerinin durumu ağır olan yaralıya müdahale ettiği kaydedildi.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise saldırının şüphelisinin olay yeri yakınındaki güvenlik görevlilerince vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel