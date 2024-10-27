Tel Aviv'de Kamyonun Otobüs Durağına Çarpması: Çok Sayıda Yaralı

(ANKARA) - İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Mossad karargahı yakınında bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail medyasındaki haberlerde, Glilot bölgesinde meydana gelen olay "saldırı" olarak aktarıldı.

Tel Aviv'in Glilot bölgesinde bir kamyon otobüs durağına çarptı. İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın karargahının yakınındaki bölgede meydana gelen olay İsrail medyasındaki haberlerde "saldırı" ve "terör saldırısı" olarak nitelendirildi. Haberlerde, ilk belirlemelere göre aralarında durumu ağır olan 20'den fazla insan yaralandı.