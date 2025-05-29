Tel Aviv'de İsrail-Filistin Çatışması İçin Protesto

TEL AVİV, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde bir protestoya katılan insanlar, 28 Mayıs 2025.

İsrail- Filistin çatışması 600. gününe girerken Tel Aviv'de düzenlenen bir protestoda Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve Hamas ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma yapılması çağrısında bulunuldu. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)