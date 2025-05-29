Tel Aviv'de İsrail-Filistin Çatışması İçin Protesto
İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen protestoda, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması talep edildi. Protesto, çatışmanın 600. günü dolayısıyla gerçekleştirildi.
TEL AVİV, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde bir protestoya katılan insanlar, 28 Mayıs 2025.
İsrail- Filistin çatışması 600. gününe girerken Tel Aviv'de düzenlenen bir protestoda Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve Hamas ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma yapılması çağrısında bulunuldu. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel