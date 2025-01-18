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Tel Aviv'de Filistinli, Silahlı İsrailli Tarafından Öldürüldü

Tel Aviv'de Filistinli, Silahlı İsrailli Tarafından Öldürüldü
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir Filistinli, silahlı bir İsraillinin açtığı ateşle yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği bölgede araştırmalar sürüyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir Filistinli, silahlı bir İsraillinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, olay Tel Aviv'in güneyindeki Levontin Caddesi'nde meydana geldi.

İsrailli tarafından öldürülen Filistinlinin bıçaklı saldırı gerçekleştirmeye çalıştığı iddia edildi.???????

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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