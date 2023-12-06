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Tel Aviv Borsası'nda Şüpheli İşlem İddialarına İsrail Menkul Kıymetler İdaresi'nden Yanıt

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İsrail Menkul Kıymetler İdaresi (ISA), Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde yapılan incelemede 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı. ABD'de yapılan bir araştırmanın ortaya attığı, Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Bank Leumi hisseleri dahil, bazı hisse senetlerindeki 3 milyar şekeli aşan (812 milyon dolar) şüpheli satış iddialarının ardından açıklama yaptı.

İsrail Menkul Kıymetler İdaresi (ISA), Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde yapılan incelemede 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı.

ISA, ABD'de yapılan bir araştırmanın ortaya attığı, Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Bank Leumi hisseleri dahil, bazı hisse senetlerindeki 3 milyar şekeli aşan (812 milyon dolar) şüpheli satış iddialarının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "yapılan kapsamlı incelemelerde 7 Ekim öncesinde herhangi bir şüpheli satışın gerçekleşmediği, 7 Ekim'den önce gerçekleşen alım satımlardan elde edilen teorik karın 3 milyar şekel değil, on milyonlarca şekel değerinde olduğu" ifade edildi.

Söz konusu araştırmada baz alınan rakamlara ilişkin, "agora ile yapılması gereken hesapların şekel üzerinden yapıldığı, 1 şekelin 100 agora değerinde olduğu göz önüne alındığında elde edilen sonucun gerçek rakamların 100 katı olduğu" eleştirisinde bulunan ISA, rakamlardaki çelişkinin hesaplamada kullanılan para cinsinden kaynaklandığını savundu.

ABD'deki New York ve Columbia Üniversitelerindeki iki profesörün yaptığı araştırmada, "Tel Aviv Borsası'nda şüpheli hisse satışı yapan kişilerin yakında bir saldırı gerçekleşeceği yönünde bilgileri bulunduğu" ifade edilmişti.

Araştırmada, bu kişilerin, 7 Ekim saldırısı sonrasındaki ilk gün düşen banka hisselerini, saldırıdan hemen önce açıktan satışa sunarak büyük kazançlar elde ettiği ileri sürülmüştü.

Bank Leumi hisselerindeki düşüş, savaş öncesine göre şu an için yüzde 4'e gerilese de, Gazze'ye saldırıların başladığı ilk üç hafta içinde, yüzde 18'den fazla değer kaybına uğramıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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