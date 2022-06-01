Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı - Haberler

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Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Tel Abyad'a roketatarlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafından bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafından bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Akçakale ilçesinde de tedirginliğe yol açan saldırıda vurulan bazı noktalardan duman yükseldi. Saldırının ardından Akçakale'den Tel Abyad'a çok sayıda ambulans sevk edildi. 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 9 kişi Suriye'den alınarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşananların ardından saldırının gerçekleştiği bölgedeki teröristler ateş altına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Akçakale Saldırı Suriye PKK Güncel Haberler

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