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Tel Abayd'da 3 Bin Aileye Nakdi Yardım

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Tel Abayd ilçesindeki yerel meclis, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye Kurban Bayramı öncesi nakdi yardımda bulundu. Tel Abyad Yerel Meclisine bağlı sosyal hizmetler ofisi, bölgede yetimlere, engellilere, dullara ve kimsesizlere yönelik yardım çalışması yaptı. Her bir aileye biner lira nakdi yardım yapıldı.

TEL Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abayd ilçesindeki yerel meclis, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye Kurban Bayramı öncesi nakdi yardımda bulundu.

Tel Abyad Yerel Meclisine bağlı sosyal hizmetler ofisi, bölgede yetimlere, engellilere, dullara ve kimsesizlere yönelik yardım çalışması yaptı.

Kurban Bayramı öncesi yapılan bu çalışmayla tespit edilen 3 bin aileye ulaşıldı. Her bir aileye biner lira nakdi yardım yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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