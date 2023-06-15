Habere konu Galibi Vakfı'na ait olan yapı yol üzerinde kalmış olup, Çorum İl Müftülüğü nezdinde kayıtlı bir cami değildir. Ayrıca Hitit Üniversitesi Antropoloji bölümünce yapılan tetkikler sonucunda Horosan Ereni olduğu iddia edilen türbe içerisinden çıkarılan kemiklerin de küçükbaş hayvan ve kadın kemiği oldukları tespit edilmiştir. Bu hususta 30.05.2023 tarihli habere istinaden tekzip metni yayınlamam zorunluluğunuz doğmuştur.