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Tekzip metni

Tekzip metni

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30.05.2023 tarihli "Çorum'da cami yıkımı protesto edildi" haberi tekzip metnidir.

Habere konu Galibi Vakfı'na ait olan yapı yol üzerinde kalmış olup, Çorum İl Müftülüğü nezdinde kayıtlı bir cami değildir. Ayrıca Hitit Üniversitesi Antropoloji bölümünce yapılan tetkikler sonucunda Horosan Ereni olduğu iddia edilen türbe içerisinden çıkarılan kemiklerin de küçükbaş hayvan ve kadın kemiği oldukları tespit edilmiştir. Bu hususta 30.05.2023 tarihli habere istinaden tekzip metni yayınlamam zorunluluğunuz doğmuştur.

Kaynak: SonDakika.com / Ayça Elal - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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