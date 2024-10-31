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Tekvando Öğretmenine Cinsel İstismar Suçlaması: İlk Duruşmada Tutuklandı

Tekvando Öğretmenine Cinsel İstismar Suçlaması: İlk Duruşmada Tutuklandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tekvando kursunda öğrencisi S.T. (17) tarafından cinsel istismarla suçlanan beden eğitimi öğretmeni E.Y. (40), ilk duruşmada kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Mağdur S.T. olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tekvando kursunda öğrencisi S.T.'ye (17), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan beden eğitimi öğretmeni E.Y. (40) ilk duruşmada kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Gölcük ilçesinde küçük yaştan itibaren bir tekvando kursuna giden S.T., burada tekvando hocası ve bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan E.Y.'nin cinsel istismarına uğradığı ve telefonunu kırdığı gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında annesiyle birlikte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. S.T., Çocuk İzlem Merkezi görevlisi, avukat ve Adli Tıp Uzmanı eşliğinde alınan ifadesinde E.Y.'nin 2 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

'SERBEST BIRAKILMIŞTI'

Başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası E.Y., suçlamaları reddederek, "S.T.'nin son zamanlarda duygusal yönden bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ediyordum ama bu platonik bir durumdu; ben kendisine karşılık vermedim" dedi. E.Y., ifadesi sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARARIYLA DOSYAYI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERDİ

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Y. hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapis, 'Mala zarar verme' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Gölcük 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava sürecinde dosyaya başka bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yeni görevlendirilen savcı, mayıs ayında görülen duruşmada verdiği mütalaada 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunun 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' olarak, 'Mala zarar verme' suçunun ise 'Yağma' suçu olarak değişebileceğini ifade ederek yetkinin ağır ceza mahkemelerinde olduğunu belirtti. Hem Cumhuriyet savcısının mütalaası hem de mağdur avukatının talebini değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, 'Görevsizlik' kararı verdi. Mahkeme, ayrıca çocuğun suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu ve iddianamenin çelişkili olduğuna kanaat getirdi.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI

Dosyayı kabul eden Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık E.Y., S.T.'nin annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur çocuk S.T. ise Adli Görüşme Odası (AGO) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Şüpheli ve mağdur savcılıktaki ifadelerini tekrar etti. E.Y., mağdurun platonik olarak kendisine ilgi duyduğunu, kendisini eşinden ayırmaya çalıştığını iddia etti. Mahkemenin mesajlaşmaları sorması üzerine E.Y., kırmamak için yazıştığını söyledi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık E.Y.'nin adli rapor, sosyal medya yazışmaları ve görüntüleri ile adli görüşme değerlendirme raporu ve delillerden dolayı kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklikler ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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