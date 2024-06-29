Tekvando Hocası Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Niğde karayolunda antrenman maçına giderken otomobilinin şarampole devrilmesiyle hayatını kaybeden tekvando hocası Murat Şimşek (40) toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kayseri- Niğde karayolu Gülbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde'ye antrenman maçı için giden; tekvando hocası Murat Şimşek yönetimindeki 06 BJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şimşek ile otomobilde bulunan sporcular H.S. (13), A.A. (12), S.A. (13) ve A.R.Ç. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekvando hocası Şimşek'in Niğde'ye antrenman karşılaşması için gittiği öğrenildi. Şimşek için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Murat Şimşek'in ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şimşek, kılınan namazın ardından Anbar Mezarlığı'nda toprağa verildi.