Tekvando Antrenörü, Öğrencisini Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir tekvando antrenörü, 14 yaşındaki öğrencisini üstsüz fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Antrenör, fotoğrafı boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü. Öğrencilerin yakınları tarafından spor salonu basıldı ve antrenör darbedildi. Spor salonu mühürlendi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini üstsüz fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tekvando antrenörü F.M.D., ifadesinde fotoğrafı boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü. Öğrencilerin yakınları tarafından camları kırılan spor salonu mühürlendi.

Atapark Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunda tekvando kursuna başlayan E.N.Y., tekvando antrenörü F.M.D.'nin üstsüz fotoğraflarını çekip, tacizde bulunduğunu iddia ederek, ailesine durumu anlattı. E.N.Y.'nin ailesi ile spor salonundaki diğer öğrencilerin yakınları, dün akşam saatlerinde spor salonunu basıp, antrenörü darbetti. Kalabalık, F.M.D.'nin oğluna ait spor salonunun camlarını kırıp, içeride eşyalara da zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan F.M.D. polis tarafından salondan çıkarılıp, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.