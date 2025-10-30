Haberler

Tekstil Mağazasında Hırsızlık: 14 Bin Liralık Cep Telefonu Çalındı

Tekstil Mağazasında Hırsızlık: 14 Bin Liralık Cep Telefonu Çalındı
Güncelleme:
Avcılar'da bir tekstil mağazasında müşteri olarak gelen bir kadın, tezgahtarın masa üzerinde bıraktığı cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da, bir tekstil mağazasında masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı.

Hırsızlık olayı, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir tekstil mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri gibi gelen bir kadın battaniyelerin bulunduğu bölüme giderken tezgahtarın burada bıraktığı cep telefonunu eliyle ürünün altına itti. Tezgahtar, kadın müşteri ile ilgilenirken, kısa süre sonra gelen bir erkek battaniyenin altında bulunan yaklaşık 14 bin lira tutarındaki telefonu alarak cebine koydu, ardından da çıkıp gitti. Battaniyeyi önce kredi kartı ile ödemek isteyen ardından nakit para ile ödeyen kadın müşteri uzaklaştı. Cep telefonunu yerinde bulamayan tezgahtar güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlığı fark etti. Şikayet üzerine kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
