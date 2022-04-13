Tekstil işçisi 11 yılda 50 ton plastik topladı, 243 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı

-Kaza sonrası konuşmakta güçlük çeken işçi, engellilerin hayatına dokunmaya çalışıyor

KARABÜK Karabük'te bir tekstil fabrikasında çalışan evli ve iki çocuk babası Murat Yıldız (44), 11 yılda topladığı 50 ton plastikle 243 engellinin tekerlekli sandalye sahibi olmasını sağladı.

Karabük'te yaşayan 44 yaşındaki Murat Yıldız isimli vatandaş 2001 yılında Tekirdağ'da çalıştığı fabrikada düşerek yaralandı. Yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından ayağa kalkan Yıldız, konuşmakta da güçlük yaşamaya başladı. Kaza sonrası memleketine dönerek girdiği işyerinin başlattığı mavi kapak kampanyasına öncülük eden Yıldız, arkadaşlarının da desteğiyle 11 yılda topladığı 50 ton plastik karşılığında aldığı 13'ü akülü olmak üzere 243 adet tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere bağışladı.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldız, son aldığı sandalyeyi Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesinde yaşayan Serebral Palsi (beyin felci) hastası Asım Arslan'a teslim etti.

Engelli olmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade eden Murat Yıldız, "Plastik kapak topluyorum. Akülü araba, manuel sandalye alıyorum. 11 senede 243 tekerlekli sandalye aldım. Her yere gönderiyorum. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, Kars, Erzurum ve Çorum'a her tarafa kimin ihtiyacı varsa gönderdim, gönderiyorum. Sadece dua istiyoruz" dedi.