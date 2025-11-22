Haberler

Tekstil İşçileri 78 Gündür Grevde: 'İnsani Çalışma Şartları İstiyoruz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sincan'da Tapaten Mensucat A.Ş. işçileri, sendika yetkisi almasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesi sürecine uymadığı gerekçesiyle 78 gündür grev yapıyor. İşçilerin insani çalışma şartları ve adil ücret talepleri var.

(ANKARA) - Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçiler, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Tapaten Mensucat A.Ş.'de sendikanın yetki almasına rağmen işverenin toplu iş sözleşme sürecine uymadığı gerekçesiyle 78 gündür grev yapıyor. TEKSİF Genel Merkez Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Veysel Arslan, "Kararlıyız, taleplerimiz çok açık. İnsani bir çalışma şartı ve insani bir ücret istiyoruz. Bunu anayasal hakkımız olan toplu sözleşme ile çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKSİF üyeleri, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Tapaten Mensucat fabrikasında; işverenin toplu iş sözleşmesi sürecine uymaması, işçilere mobbing uygulanması ve sendikalı işçilerin işten çıkartılması gerekçesiyle 78 gündür grev yapıyor.

TEKSİF Genel Merkez Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Veysel Arslan, "78 gündür Sincan'da bulunan örgütlü olduğumuz bir fabrikada toplu sözleşme için bir sürecimiz var. 2023'de yetkiyi almıştık ama işveren yetkiye itiraz etti. İtiraz yasal süreç nedeniyle çok uzun sürdü ancak bu yıl Yargıtay toplu sözleşme için talebimizi onayladı. Biz eylül ayından beri toplu sözleşme görüşmelerimizi başlattık. 2023 yılında çalışan sayısı 113'tü itiraz süreciyle birlikte sendikayı fabrikadan uzaklaştırmak için işveren bu süreyi fırsat bildi ve yaklaşık 70'e yakın sendika üyesi arkadaşmızı çeşitli bahanelerle işten çıkardı. Ancak buna rağmen içeride toplu sözleşme yetkimizi aldık" dedi.

"İşveren sendika istemiyor. Bu nedenle ciddi bir mobbing ve baskı var"

İşverenin başka pekçok büyük fabrikası da olduğunu belirten Arslan, "İşveren sendika istemiyor. Bu nedenle ciddi bir mobbing ve baskı var. Bu iş insanı Kayseri'de çok yardımsever gibi görünen bir iş insanı ancak gelin görün ki kendi işyerinde 30 yıl çalışan işçilerin çalışma şartları çok ağır. Hiçbir işçi yaz döneminde yıllık iznini kullanamıyor. Ne zaman üretim azalırsa o aylarda zorunlu izin veriliyor. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok ciddi eksikler var. Toplu alındığında 5-10 liraya gelecek malzemeler bile işçilere kullandırılmıyor. İş kazası geçiren arkadaşlarımızın tutanakları mobbing ve baskı ile işçiler tutanaktan vazgeçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Arslan, "Greve çıkacak kadın arkadaşlarımızın eşleri aranarak sendikadan ayrılması yönünde baskı yapıldı. Buna rağmen grevimizi sürdürüyoruz. Kararlıyız, taleplerimiz çok açık. İnsani bir çalışma şartı ve insani bir ücret istiyoruz. Bunu anayasal hakkımız olan toplu sözleşme ile çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKSİF Sendikası Genel Başkan Danışmanı Bayram Erdoğan, "Bu işverenin yasalara saygılı olmasını, emeğe saygılı olmasını, yıllardır işçinin emeğini sömüren bu işverenin işçisinden özür dileyip toplu iş sözleşmesi masanına oturup işçilerin haklarını vermesi lazım" dedi.

"Çay molalarımızda bile 'bir bardaktan fazla çay içemezsin' deniliyor"

28 yıldır fabrikada çalışan bir işçi ise "Bu işyerinde bana baskı yaptıkları için grev yapıyoruz. Maaş ve çalışma koşullarımız, kovulan arkadaşlarımız için grev yapıyoruz. İnsanlar çok mağdur ediliyor. İşveren baskı ve mobbing yapıyor. Çay molalarımızda bile 'bir bardaktan fazla çay içemezsin' deniliyor. Ekmekte bile sınır konuluyor. Sigara bile içirmiyorlar. İşveren 'sendika size geldiğinde suç duyurusunda bulunun' diyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka işçi Nesrin Uykur ise "7 yılllık çalışanım ve sendikaya üye olduğum için ve greve katıldığım için çıkış verildi. Zaten içeride yeterince mobbing gördüm. Orada insani bir muamele görmüyoruz. Arkadaşlarımız bir kişinin değil üç kişinin işini yapıyorlar. Arkadaşlarımız borçları olduğu için, çocuk okuttukları için dayanıyorlar. Öyle bir baskı var ki içeride" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.