Tekstil fabrikasında yangın çıktı (2) Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi. AA / Mehmet Çalık - Güncel Güncel Haberler

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