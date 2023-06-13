Tekstil fabrikasında yangın: Bir işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Yulaflı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin bulunduğu depodaki yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.