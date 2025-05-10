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Tekstil Fabrikasında Çalışan Leyla P.'nin Eli Makineye Sıkıştı

Tekstil Fabrikasında Çalışan Leyla P.'nin Eli Makineye Sıkıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan Leyla P., dokuma makinesinin silindirine elini sıkıştırarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Leyla P. tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P. (52), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Leyla P.'nin sol eli, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sıkıştı. Eli ezilen işçi, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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