Adana'da tekstil eşyası yüklü tır içerisinden 64 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekstil eşyası yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirildi

ADANA - Adana'da tekstil eşyası yüklü tır içerisinden 64 kilogram skunk ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine tekstil yüklü tırı durdurdu. Tırda narkotik köpeği arama yaparken tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerin araçta yaptığı aramada 48 pakette, 64 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.