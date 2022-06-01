Teksaslılar Okulda Meydana Gelen Silahlı Saldırıda Ölenlerin Yasını Tutuyor - Haberler

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Teksaslılar Okulda Meydana Gelen Silahlı Saldırıda Ölenlerin Yasını Tutuyor

Xinhua - Güncel
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Teksaslılar Okulda Meydana Gelen Silahlı Saldırıda Ölenlerin Yasını Tutuyor

UVALDE, 1 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenler için Kent Meydanı'nda yas tutanlar görülüyor, 31 Mayıs 2022.

UVALDE, 1 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenler için Kent Meydanı'nda yas tutanlar görülüyor, 31 Mayıs 2022. 24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 çocuk ve iki yetişkin yaşamını yitirmişti. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Haziran Teksas Mayıs Güncel Haberler

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