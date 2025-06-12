Teksas Valisi Abbott'tan Protestolar İçin 7 Bin Asker

NEW ABD'de ?? Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde 7 bin askeri görevlendirdiğini bildirdi.

Abbott, Texas'ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanından 2 bin askerin, hafta sonu düzenlenmesi beklenen protestolara karşı görev yapacağını duyurdu.

Los Angeles kentinde yaşanan protestolara atıfta bulunan Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'de, Washington hükümetinin göçmenlik karşıtı politikalarına itiraz eden No Kings (Krallara Hayır) hareketi, ülke çapında protestolar düzenliyor.

Hareketin, bu cumartesi planladığı protestolar, başkent Washington'da ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için düzenlenecek büyük bir askeri geçit töreniyle aynı zamana denk geliyor.

ABD medyasına göre, Başkan Trump'ın da 79. yaş günü ile aynı gün gerçekleşmesi beklenen protestolara 50 eyalette milyonlarca kişinin katılması bekleniyor.