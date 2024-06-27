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Teksas Üniversitesi'nde Filistin destekçisi göstericilere suçlamalar düşürüldü

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ABD'deki Teksas Üniversitesi'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 79 kişi hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Savcı, suçlamaların yasal tanıma uymadığını belirtti.

ABD'deki Teksas Üniversitesi'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 79 kişi hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Travis County Savcısı Delia Garza, Filistin destekçisi göstericiler hakkındaki suçlamaların yasalardaki suç tanımını tam olarak karşılamadığına karar verdiklerini açıkladı.

Garza, bu kapsamda Teksas Üniversitesi'ne "izinsiz girdikleri" iddiasıyla 79 kişi hakkındaki suç duyurusunun reddedildiğini bildirdi. Savcı Garza, bazı göstericiler hakkında "saldırı" gibi suçlamalara dair yasal süreçlerin ise devam ettiğini belirtti.

Teksas Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, savcılığın kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları, öğrencilerin güvenliğiyle düzeni sağlamak için güvenlik güçlerini ve idari araçları kullanmaya devam edececekleri bildirildi.

"Kampüsümüzde ifade özgürlüğü hoş karşılanmaktadır. Yasaları ya da kuralları ihlal etmek hoş karşılanmaz." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasaları ve kurumsal kuralları ihlal eden eylemlerin sonuçlarının olması gerektiği belirtildi.

Teksas Üniversitesi yönetimi, protestolar sırasında göstericilerin çoğunun okulla bağlantısının bulunmadığı ve kampüste kamp kurmanın yasak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Polis, okul yönetiminin suç duyurusu üzerine nisanda 79 göstericiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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