Teksas'tan Meksika'ya Giden Kruvaziyer Gemisinde 300'ü Aşkın Kişi Hastalandı

Olası virüsü belirlemek üzere epidemiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip gönderen CDC, toplu hastalığa neyin yol açtığını henüz belirleyemedi.

Avustralya'nın Wollongong kentindeki Kembla Limanı'na demirlemiş Ruby Princess kruvaziyer gemisi, 6 Nisan 2020. (Fotoğraf: Zhu Hongye/Xinhua)

Olası virüsü belirlemek üzere epidemiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip gönderen CDC, toplu hastalığa neyin yol açtığını henüz belirleyemedi.

LOS ANGELES, 9 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinden Meksika'ya gitmek için yola çıkan bir kruvaziyer gemisinde 300'den fazla kişi hastalandı. Gemi, ABD'ye geri döndü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre 26 Şubat ile 5 Mart arasında Princess Cruises şirketine ait bir gemide 2.881 yolcunun en az 284'ü ve 1.159 kişilik mürettebatın 34'ü kusma ve ishal belirtileri göstererek hastalandı.

CDC, toplu hastalığa neyin yol açtığını henüz belirleyemedi.

Salgın karşısında kruvaziyer şirketi, patojenik tespit amacıyla CDC laboratuvarına gönderilmek üzere gastrointestinal rahatsızlık geçiren vakalardan gaita örnekleri aldı.

CDC, Ruby Princess gemisinin 5 Mart'ta Teksas eyaletinin Galveston kentinde limana yanaşmasından sonra gemide etkili olan olası virüsü belirlemek üzere epidemiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdi.