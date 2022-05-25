Teksas'taki Saldırıda Ölenler İçin Beyaz Saray'da Bayrak Yarıya İndi - Haberler

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Teksas'taki Saldırıda Ölenler İçin Beyaz Saray'da Bayrak Yarıya İndi

Xinhua - Güncel
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Teksas'taki Saldırıda Ölenler İçin Beyaz Saray'da Bayrak Yarıya İndi

WASHINGTON, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın çatısında bulunan ABD bayrağı yarıya indirildi, 24 Mayıs 2022. Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü düzenlenen silahlı saldırıda en az 19 çocuk ve iki yetişkin öldürüldü.

WASHINGTON, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın çatısında bulunan ABD bayrağı yarıya indirildi, 24 Mayıs 2022. Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü düzenlenen silahlı saldırıda en az 19 çocuk ve iki yetişkin öldürüldü. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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