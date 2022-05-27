Teksas'taki okul saldırısında polise yönelik eleştiriler sürüyor - Haberler

ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırıda polisin yeterince hızlı davranmamasına yönelik eleştiriler devam ediyor.

Saldırının üstünden geçen 3 gün içinde ortaya çıkan detaylar ve 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un öldürülmeden önceki son 90 dakikası eleştiri oklarının polise yönelmesine neden oldu.

Teksas Halk Güvenliği Depatmanı Bölge Direktörü Victor Escalon, basın toplantısında saldırının detayları hakkında güncelleme yaparak Ramos'un büyükannesini yüzünden vurup yaraladıktan sonra yerel saatle 11.28'de Ford pikap kamyonetini okulun yanındaki çukura çarptığını belirtti.

Ramos'un büyükannesine niye ateş açtığı veya daha sonra aracını neden çarptığı konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Ramos'un Robb İlkokulunun dışında 12 dakika civarı oyalandığı, o esnada dışarıda kendisini fark eden iki görgü tanığına ateş açtığı, daha sonra 11.40 civarında okulun genelde kilitli tutulan kapısından "hiç bir engelle" karşılaşmadan yürüyerek içeri girdiği aktarıldı.

Escalon, daha önce açıklandığı şekilde Ramos'un okul güvenlik görevlisi ile çatışmaya girdiği bilgisinin doğru olmadığına dikkat çekti.

Ramos'un okula girmesinden 4 dakika sonra 7 polisten oluşan ilk ekiplerin olay yerine ulaştığı, bu sırada saldırganın 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu bitişik iki sınıfa kendini kapattığı, daha sonra 25 elden fazla silah sesi duyulduğu ve ABD Sınır Muhafızları taktik timinin 12.45'te okula müdahale edip 12.58'de etkisiz hale getirilene kadar içeride kaldığı ifade edildi.

Olay yerine ulaşan 7 polisin ilk anlarda okula girmeye çalıştığı, ancak saldırganın karşılık vermesi üzerine ikisinin hafif yaralandığı ve geri çekilerek kendilerini korumaya alıp takviye kuvvetler için beklemede kaldığı aktarıldı.

-"Burada bir başarısızlık görüyorum"

Saldırgana 12 dakika boyunca okul dışında ve yaklaşık 78 dakika kaldığı okul içinde müdahale edilmemesi polise yönelik soru ve eleştirileri beraberinde getirirken, özellikle hayatını kaybeden çocukların ailelerinin tepkisine neden oldu.

CNN'e konuşan eyalet senatörü Ronald Gutierrez, "Bizim ve bu ailelerin ne olduğunu bilmeye hakkı var ve burada bir başarısızlık olduğunu görüyorum." ifadesini kullandı.

Gutierrez, böyle durumlarda polisin geride durmasının yapılması gereken bir şey olmadığını hissettiğini belirtti.

Basın toplantısında yetkililer "Polisin niye hızlıca müdahale etmediği" yönündeki soruları cevapsız bırakırken, saldırıda kızı öldürülen baba Javier Cazares, "Polis, anında müdahale ettiğini söylüyor, biz bunu görmedik." dedi.

Escalon, Ramos'un içeride bulunduğu bu süre zarfında polislerin okuldaki öğrencileri ve öğretmenleri tahliye etmeye çalışarak, aynı zamanda takviye kuvvet, müzakereci ve taktik ekipler çağırdığını belirtti.

Saldırının üstünden geçen 3 güne rağmen, herhangi bir sabıka kaydı bulunmayan saldırganın motivasyonunun hala bilinmediği ifade edildi.

AP'ye konuşan okul güvenliği konusunda uzman Michale Dorn, benzeri saldırılardan sonra gerçekleri net bir şekilde anlamanın zor olduğuna işaret ederek, "Benzeri olaylarda birkaç hafta sonra edindiğimiz bilgiler, genellikle ilk birkaç gün içindekilerden oldukça farklıdır. Bu tip olaylarda resmi tam görmek bir yılı bulabilir." değerlendirmesini yaptı.