Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor - Haberler

Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor
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UVALDE, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkin dahil toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.
UVALDE, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkin dahil toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında insanlar, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir erkek, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kadın, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kız çocuğu, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)