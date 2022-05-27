Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor - Haberler

UVALDE, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkin dahil toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında insanlar, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir erkek, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kadın, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kız çocuğu, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Xinhua / Güncel