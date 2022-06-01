Teksas'ta Okulda Düzenlenen Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı - Haberler

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Teksas'ta Okulda Düzenlenen Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Xinhua - Güncel
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Teksas'ta Okulda Düzenlenen Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı

UVALDE, 31 Mayıs (Xinhua) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında bir okulda yaşanan silahlı saldırının kurbanlarını anmak için bir araya gelen insanlar, 30 Mayıs 2022.

UVALDE, 31 Mayıs (Xinhua) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında bir okulda yaşanan silahlı saldırının kurbanlarını anmak için bir araya gelen insanlar, 30 Mayıs 2022. Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb Ortaokulu'nda 24 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıda en az 19 çocuk ve iki yetişkin öldürülmüştü. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Teksas Mayıs Güncel Haberler

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