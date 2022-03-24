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Teksas'ta Hortum Paniği Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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ABD'nin güney eyaletlerinde kasırgayla gelen hortumlar yüzlerce ev ve iş yerini yerle bir etti.

ABD'nin güney eyaletlerinde kasırgayla gelen hortumlar yüzlerce ev ve iş yerini yerle bir etti. Teksas, hortumların en şiddetli vurduğu eyaletlerden. Hortumlar, Round Rock'tan 32 kilometre uzaklıktaki Austin'e kadar ulaştı. Can kaybı olmadığı belirtilirken, bazı kişiler afetten hafif yaralarla kurtuldu

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Haberler

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