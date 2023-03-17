Teksas'ta Düzenlenen Sxsw Festivali'nde Genişletilmiş Gerçeklik Sergisi

AUSTİN, 17 Mart (Xinhua) -- South by Southwest Konferansı ve Festivalleri'ndeki genişletilmiş gerçeklik (XR) deneyimi sergisinde ziyaretçiler XR cihazlarını deniyor, 12 Mart 2023.

Film, interaktif medya, müzik festivalleri ve konferansların birleşiminden meydana gelen South by Southwest (SXSW), ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de Cuma günü başladı. Çok sayıda yaratıcı sektörün katılımıyla on günlük interaktif bir şölen halini alan etkinliğe bu yıl yaklaşık 300.000 kişinin katılması bekleniyor. (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)