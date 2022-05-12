Teksas'ta dev kum fırtınası - Haberler

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Teksas'ta dev kum fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Teksas'ta dev kum fırtınası ABD'nin Teksas eyaletini dev kum fırtınası vurdu.

- Teksas'ta dev kum fırtınası

TEXAS - ABD'nin Teksas eyaletini dev kum fırtınası vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Amarillo'da kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Gökyüzü de dev toz bulutuyla kaplandı. "Haboob" olarak da adlandırılan hava olayı, genellikle 10 ila 30 dakika sürüyor.

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