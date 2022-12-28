(TEKRAR) JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için anma töreni
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, 24 Aralık'ta akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için anma töreni düzenlendi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, 24 Aralık'ta akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için anma töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden aileler patlamanın gerçekleştiği yerde mum yakıp dua ederek çiçek bıraktı. Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.
Kaynak: AA / Güncel