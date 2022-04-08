Teknosa ile Enerjisa Enerji Adana'da temiz enerji üretimine başladı

ADANA (AA) - Enerjisa Enerji ile Teknosa iş birliğiyle Teknosa'ya ait Adana Sabancı İş Merkezi çatısına kurulan güneş panelleriyle enerji üretimi başladı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji ile Teknosa, çevreye saygılı bir yaklaşımla yeni bir iş birliğine imza attı.

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji'nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması, Türkiye'nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa'nın mağazasının da bulunduğu Sabancı İş Merkezi'nde hayata geçti.

Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde Teknosa kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda sektörüne rol model olacak.

Adana Sabancı İş Merkezi'nin çatısına kurulan 320 adet panelin, yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eşdeğer olarak yıllık 174.931 kWh elektrik üretimi yapması planlanıyor. Proje sayesinde 94 ton karbondioksit (CO²) salımı engellenmiş olacak.

Enerji Performans Modeli kapsamında, yatırım finansmanı Enerjisa Enerji tarafından karşılanan santralin bakım ve işletmesi de sözleşme süresi boyunca yine Enerjisa Enerji tarafından yürütülecek.

"Ana sorumluluğumuz daha yeşil bir dünya hedefine katkıda bulunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, bugün sürdürülebilir bir dünya için enerjinin en kritik sektörlerin başında geldiğini ve enerji dünyasının yenilikçi ve çevreci çözümlerle şekillendiğini belirtti.

Pınar, "Enerjisa olarak biz de bu dönüşüme öncülük etme vizyonumuzla İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu kapsamda yaptığımız başlıca uygulamalara bakarsak, öncelikle ana sorumluluğumuzu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle işimizi büyütürken, daha akıllı ve yeşil bir gelecek hedefine katkıda bulunmak olarak görüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile geçtiğimiz sene LED dönüşüm projeleri ile başlattığımız iş birliğimizi Güneş Enerji Santrali (GES) ile bir adım öteye taşımaktan ayrıca çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmayı sürdüreceğiz"

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin de sürdürülebilirlik konusunda Sabancı Topluluğu'nun öncü ve örnek olma misyonuna uygun olarak sektörde öncü adımlar attıklarını aktardı.

Amaç odaklı bir şirket olarak yol haritalarında sürdürülebilirliği temel aldıklarına değinen Sezgin, "İşlerimizi, yatırımlarımızı çevreye ve topluma katkı açısından değerlendiriyoruz. Çevre alanında doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomiye katkı konularına odaklanıyoruz.

Emisyonlarımızın yaklaşık yüzde 80'i elektrik tüketimi kaynaklı olduğu için öncelikle elektrik tüketimimizi azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyoruz. Bu bağlamda yeşil enerji kullanım miktarımızı artırmak adına Enerjisa iş birliğiyle Adana Sabancı İş Merkezi'ndeki güneş enerjisi ile elektrik üretimini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz.

Bu projemizin yanı sıra, yine Enerjisa ile iş birliğimiz kapsamında Enerjisa abonesi olan mağazalarımız dahil 80 yerleşkemizde elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Bu adımla da 2022 enerji tüketim tahminlerine göre toplam tüketimimizin yüzde 38'ini yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız, toplum için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.