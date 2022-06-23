Teknosa'da dijital dönüşüm mağazalarla sürüyor

İSTANBUL - Teknosa, mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha atarak, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odağıyla yeni konsept mağazasını İstanbul'da bir AVM'de açtı.

Teknosa, çoklu kanal stratejisi çerçevesinde mağaza ağını deneyimle güçlendirmeye ve sektörde ilklere imza atmaya devam ediyor. Bütünsel ve kapsamlı bir deneyim için müşteri trendleri ve dünya örneklerinden yola çıkan Teknosa, müşteriyi odağa alan yeni konsept mağazasını Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin'in ev sahipliğinde iş ortaklarının da katılımıyla İstanbul'da bir AVM'de açtı. Teknosa, Extra formatıyla toplam 1.110 metrekare alanda hizmet verecek, dijital yetkinliklerle zenginleştirdiği yeni konsept mağazada, karşılama anından uğurlamaya kadar deneyim alanları ve bilgilendirme ekranları aracılığıyla içerik karmaşasından uzak, sade bir yapıyla müşterilerine hizmet vermeyi hedefliyor. Teknosa pazaryeri iş modelinin ilk kez entegre edildiği mağazada, yepyeni ürün grupları da teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor. İlk aşamada müzik, akıllı ev yaşam, hobi ve hırdavat bahçe ürünlerinin yer aldığı pazaryeri alanının, dönemsel olarak farklı konsept ve ürünlerle canlılığını sürdürmesi planlanıyor.

Deneyim alanları, engelliler için özel tasarımlar ve sürdürülebilirlik duvarıyla farklılaşıyor

Sektörde bir ilk olan yeni konsept mağazada pazaryeri alanının yanı sıra gaming, süpürge, kişisel bakım, hava temizleyicileri ve robot süpürge deneyim alanları da müşterilerle buluşuyor. Ayrıca görme engelli müşteriler için oluşturulan yürüyüş alanları ve satış danışmanlarına kolayca ulaşabilecekleri butonlar ile fiziksel engelli müşteriler için kasada ve Tekno Hizmet alanında oluşturulan bölümler de mağazanın sunduğu yenilikler arasında öne çıkıyor. Teknosa, mağazada oluşturduğu 'sürdürülebilirlik duvarı' ile geri dönüşümden karbon ayak izini hesaplamaya pek çok konuda müşterilerini bilgilendirip, sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmeye de çağırıyor. Teknosa, yıl sonuna kadar 6 mağazayı daha yeni konsepte dönüştürmeyi planlıyor.

"Kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunuyoruz"

Açılışa katılan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijital dönüşüm stratejilerinde kesintisiz çoklu kanal deneyiminin kilit rol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şirketimizi mağazaları olan dijital bir platforma dönüştürüyoruz. Bunun için hem mağazalarda hem de online kanalda daha geniş bir ürün yelpazesi ile fijital, güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda değişen müşteri beklentileri, yeni hizmetler ve dijitalleşme ihtiyaçlarına paralel olarak müşteri deneyimi bakış açısıyla yeni mağaza konseptimizi müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Sektörde bir ilk olan yeni konsept mağazamızı müşterilerimize alışveriş yolculuğunun her aşamasında daha iyi bir deneyim sunacak şekilde tasarladık. Yeni konsept mağazamızda ilk kez pazaryeri ürünlerimiz de yer alıyor. Köklü mağaza ağımız ve güçlü satış gücümüzle ülkemizin çoklu kanal deneyimine sahip ilk pazaryeri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Benzersiz müşteri deneyimi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

"Akıllı, insancıl ve ilham veren bir deneyim yaşatmak istiyoruz"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilere tüm kanallardan akıllı, insancıl ve ilham veren bir deneyim yaşatmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odağıyla alışveriş öncesi, sırası ve sonrası çözümlerimizi müşteri beklentilerine göre geliştiriyoruz. Araştırmalara göre müşterilerin yüzde 84'ü markanın sunduğu deneyimin ürün ve hizmetleri kadar önemli olduğunu söylüyor. Biz de deneyim merkezi olan mağazalarımızın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Müşterilerle daha çok konuşan, dijitalleşen mağaza konseptimizde farklı deneyim alanlarımız, engelli müşterilerimize özel tasarımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla kesintisiz ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunmak istiyoruz. İlk kez mağaza operasyonlarımız ile pazaryeri operasyonlarımızı da bütünleştirdik. Mağazalarımızı dijital kanallarımızla pürüzsüz bir şekilde entegre etmek için yeniliklerimizi sürdüreceğiz. Yıl sonuna kadar 6 mağazamızı daha yeni konsepte dönüştürmeyi planlıyoruz."

"Mağaza konseptimizi dijital yetkinliklerle zenginleştiriyoruz"

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci ise müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp, beklentilerin de ötesinde bir deneyim yaşatmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "Sistemimizde yer alan 18 milyonu aşkın müşteri verisini işimizi, süreçlerimizi iyileştirmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için analiz ediyoruz. Veri analitiği çalışmalarımızın sonuçlarını, müşteri araştırmalarımızı, dünya trendlerini, şirket içinde kurduğumuz proje ekibimizin uzmanlıklarını ve 22 yıllık birikimimizi bu alanda deneyimli bir ajansla birleştirerek dijital yetkinliklerle zenginleştirdiğimiz yeni konseptimizi oluşturduk. Müşterilerimizin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası yaşadıkları deneyime odaklanan, içerik karmaşasından uzak, sade bir yapıyla hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel