Teknopark İstanbul, TEKNOFEST İstanbul'a 10 patentle katıldı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, 10 patentle TEKNOFEST İstanbul'a katıldıklarını belirterek, "Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkeziyiz. Biz gençlerimize ilham olmayı, onların hikayelerini ilerletmeyi, desteklemeyi ve dünyayla rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Akyol, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'e yine çok güçlü katılım sağladıklarını söyledi.

10 patentle festivalde yer aldıklarını vurgulayan Akyol, Ana Teknopark standında tamamen milli teknolojilerle birleştirilen, tamamı kendi teknoparklarında geliştirilmiş ürünleri sergilediklerini bildirdi.

Akyol, bunların deneyimlenmesine, gençlerle buluşmasına fırsat sağladıkların dile getirerek, şöyle konuştu:

"Teknopark İstanbul tabii ki özellikle savunma teknolojilerinde Türkiye'nin ve artık dünyanın neredeyse önde gelen teknoparklarından biri haline geldi. Bu anlamda artık gelişen teknolojilerimizi sivilleştirme anlamında ve farklı sektörlerde de özellikle insana yarar teknolojilerde de kullanmaya başlıyoruz. Sağlık kümelenmesi anlamında girişimcilerimize fırsat verecek yeni projeler başlatıyoruz. Kalkınma ajansı desteğiyle başlayacağımız programda 50'ye yakın girişimcimizi sağlık kümelenmesindeki firmalarımızla buluşturacağız. Firmalara hem mentorluk, danışmanlık hem ticarileşme hem de yatırımcı buluşması anlamında önemli fırsatlar sağlayacağız."

Akyol, sağlık teknolojilerinde Teknopark İstanbul'un önde olduğu vurgulayarak, savunma teknolojilerinde özellikle bütün vakıf şirketlerinin bünyelerinde yer almasının girişimcilere fayda sağladığını anlattı.

"Denizin altında da çok önemli işler başarıyoruz"

Denizcilik, ileri malzemeler, biyoteknoloji alanlarında da çok başarılı firmaların teknoparkta bulunduğunu aktaran Akyol, "Başarılı firmalarımızdan biri özellikle 'mavi vatan'ın yerli ve milli teknolojilerle korunmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda enerjide ambargoyu deldiğimiz bir firmamız da su altı arama robotuyla gaz arama sondajlarında denizin 3 bin metre altında çalışmalar yürütüyor. Havada ve karada olduğu gibi denizin altında da çok önemli işler başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, 3 kuluçka merkezleri olduğunu, bunlardan birinin kampüs merkezinde bulunduğunu, ikisinin de oyun ve mobil uygulama ve fintek temalı uydu kuluçka şeklinde olduğunu anlattı.

Teknopark İstanbul'un insansız robotlar, özellikle dron teknolojileri, oyunlar dahil çeşitli alanlarda girişimcileri bir araya getirerek onlara deneyim kazandırdığını belirten Akyol, şöyle devam etti:

"Teknopark İstanbul aslında girişimcilik merkezinin dünyada en önemli pozisyonunda bulunuyor, Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkeziyiz. Biz gençlerimize ilham olmayı, onların hikayelerini ilerletmeyi, desteklemeyi ve dünyayla rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Önemli desteklerimiz var. En başında firmalarımızı ücretsiz bir girişle kabul ediyoruz. Sonrasında finans, satış, pazarlama, ticarileşme, uluslararasılaşma gibi çok çeşitli fırsatlar sunarak onların kariyer yolculuklarını ilerletiyoruz. Teknopark İstanbul'un en önemli gücü ekosistemi. İçeride savunma sanayisi başta olmak üzere, diğer odak alanlarımızla birlikte çok güçlü firmalarımızla yol alıyoruz. Burada en önemli şey, fikri mülkiyet hakları konusunda da yüzde 100 destek sağlamamız. Girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri patentliyoruz, son 5 yılda Türkiye'de patent birincisiyiz."

"İmkan var, bahane yok"

Akyol, Teknopark İstanbul'daki gençlerin de girişimcilerin de TEKNOFEST'te derece aldığını belirterek, onların ödül aldığı projeleri ticarileştirmelerine yardımcı olduklarını anlattı.

İşin yarışmada bitmediğini, daha çok yapılacak iş olduğunu vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"Dünyayla rekabet edebilmeleri, fon desteği ve yatırım bulmaları gerekiyor. Bu anlamda biz tüm destekleri uçtan uca Teknopark İstanbul'da gençlere sağlıyoruz. Tüm imkanlarımızla buradayız. Gençlerimize Teknopark İstanbul olarak 'İmkan var, bahane yok' diyoruz. Standımızda gençlerimizin sorularına cevap bulmak, yollarında karşılaşacakları engel ve fırsatlarla ilgili bilgi vermek için burada bulunuyoruz. Gençlerimizi, girişimcilerimizi Teknopark İstanbul'a bekliyoruz."