Teknopark İstanbul, TEKNOFEST 2025'te Yeni Nesil Teknolojileri Sergileyecek

Teknopark İstanbul, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e yeni nesil teknolojiler temasıyla katılacak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un TEKNOFEST'teki F-03 ve B-04 numaralı alanlarında girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler sergilenecek.

Stantlarda projelerin yanı sıra Teknopark İstanbul'un uzman ekipleri de yer alacak. Katılımcılar, teknoloji geliştirme bölgesi avantajları, kuluçka ve hızlandırma programları, yatırımcı ağları ve uluslararası destek fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Festivalde, kapalı ve dar alanlarda görev yapacak şekilde geliştirilen nano sınıf insansız hava araçları özel bir koreografi gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapay zeka destekli insansı robotlar ziyaretçilerle oyun oynayacak, sosyal robotlar ise etkileşimli gösteriler ve fotoğraf alanlarıyla ziyaretçilerle buluşacak.

Yapay zeka destekli FPV dron simülasyonları ise ziyaretçilere interaktif bir uçuş deneyimi yaşatacak.

"Teknolojinin ritmini, hikayesini ve ufkunu birlikte keşfedeceğiz"

Festival alanındaki Girişimci Masası, girişimci adayları ve öğrencilere özel, birebir rehberlik sunacak. Teknopark İstanbul'un kuluçka ve hızlandırma programlarından yatırımcı ağlarına, prototipleme imkanlarından teknoloji geliştirme bölgesi avantajlarına kadar birçok fırsat anlatılacak.

Ayrıca, uluslararası pazarlara açılma yolları, AR-GE destekleri ve ekosistemdeki işbirlikleriyle ilgili tüm sorulara uzman ekip tarafından detaylı yanıtlar verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, TEKNOFEST'in gençlerin ve girişimcilerin hayallerini teknolojiyle buluşturan en güçlü platformlardan biri olduğunu belirtti.

Teknopark İstanbul olarak sadece bugünün teknolojilerini değil, yarının mühendislerini, bilim insanlarını, girişimcilerini ve savunma sanayisi teknolojilerini destekleyen bir ekosistem kurduklarını aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bu festivalde sergilediğimiz her proje, gençlerimizin ufkunu genişletmek, cesaretlerini artırmak ve onlara 'sen de yapabilirsin' diyebilmek için hazırlandı. Burada sadece teknolojiyi izlemekle kalmayacak, savunma sanayisi teknolojilerinden uzay ve dijital inovasyona kadar pek çok alanda teknolojinin ritmini, hikayesini ve ufkunu birlikte keşfedeceğiz."