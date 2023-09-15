Teknoloji ve finans dünyası TechFinTech'te buluştu

İlk kez düzenlenen TechFinTech Buluşması, dünyaca ünlü sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Bilgi teknolojileri ile ekonomi alanında sayısız etkinlik, araştırma ve zirveye ev sahipliği yapan Bilişim Zirvesi, bu yıl ilk kez düzenlediği TechFinTech Buluşması'nda FinTech ekosistemini "finans" ve "teknoloji" başlıklarıyla masaya yatırdı.

Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman sektör profesyonellerinin buluştuğu etkinlik, İstanbul Fişekhane'de gerçekleşti. Finans sektörünü yüksek teknoloji ile buluşturan TechFin ekosisteminin gelişim aşamaları ve Türkiye'nin küresel bir merkez olması için önem arz eden hedefler sektör uzmanlarının gözüyle yeniden değerlendirildi.

JFORCE Bilişim Teknolojileri ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin açılışını ev sahibi BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, "Dijital Finansallaşma" başlıklı ilk oturumla gerçekleştirdi. Etkinlik, ana konuşmacılardan Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart'ın "FinTech Dokunuşuyla Teknoloji, Medya ve Telekom üzerine Deloitte Tahminleri" konulu sunumu ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, "FinTech'te Para Nerede ve Nerede Değil?", Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ise "Hazine ve Maliye Bilgi Sistemleri" başlıklı oturumları gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Taşkın, "Dünyadaki FinTech pazarının büyüklüğü 2022 verilerine göre 159 milyar dolar. Önümüzdeki 5 yılda bu rakamın 3 kat artması bekleniyor. Türkiye FinTech yatırım büyüklüğü ise 2022 yılında 92 milyon dolar oldu. Bu alanda gerçekleşen yatırım rekor seviyede. Önümüzdeki dönemde pazarın çok daha hızlı büyümesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FinTech ekosisteminin merkezinde start-up'lar, teknoloji geliştiriciler, geleneksel finans kurumları, finansal müşteriler ve devlet olduğuna işaret eden Taşkın, bu ekosistemin doğru iklimle oluşturulması ve iyi denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Geleceğin FinTechlerini uydu, 5G ve Gen AI teknolojileri şekillendirecek"

Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart ise yapay zekanın geleceği ekseninde çip sorunu, kıtlıklar, jeopolitik belirsizlikler konularını ele alarak teknolojilerin gelecekteki rolüne ilişkin Deloitte öngörülerini aktardı. FinTech alanını derinden etkileyecek teknolojik gelişmeleri masaya yatıran Stewart, sektör trendlerini şöyle sıraladı:

"İlk trendimiz uydu. Bu yılın sonuna kadar düşük dünya yörüngesinde binlerce uydu olacak ve sonraki yıllarda binlercesi daha eklenecek. Bu gelişme; yaygın, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlıyor. Ancak bu konuda bazı endişeler de var. Örneğin, uydu sistemleri kapatılabilir. Ayrıca, uzayda trafik yönetimi de bir sorun. Binlerce uydu birbirine çarpma riski altında. Gelişmeyi değerlendirirken bu riskleri de konuşmamız önemli. İkinci trendimiz 5G. Bu yıl, 5G ağları dünyanın birçok yerinde kullanıma sunulacak. Ancak, FinTech için 5G'nin şu anda büyük bir etkisi olması pek olası değil. Çünkü çoğu FinTech uygulaması için 4G ağları hala yeterli. 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme, video akışı ve oyun gibi uygulamalar için daha önemli.

Üçüncü trendimiz, Generatif AI (Gen AI). Gen AI, FinTech'te çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek, sahtecilik tespitini iyileştirmek ve yeni finansal ürünleri, hizmetleri geliştirmek için altyapı sağlayabilir. Ancak Gen AI'nın kullanımıyla ilgili bazı zorluklar var. Örneğin, Gen AI modelleri büyük miktarda veri ve işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ve çipleri pahalı. Şu an hala tüm dünyada devam eden çip kıtlığı sorunu, Gen AI için gerekli olacak çip ihtiyacını karşılamayı zorlaştırıyor. Sonuç olarak, 2024 ve sonrasında FinTech'i derinden etkileyecek birçok teknoloji trendi, gelişim alanları ve sundukları beklentiler var. Bu trendlerin sektörleri nasıl şekillendireceğini görmek ilginç olacak."

"FinTech ekosistemi müşteriye değer kazandıran tüm çözümleri kapsıyor"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul da dünyada 2022 yılında 6,5 trilyon dolar olan e-ticaret sektörünün, 2026 yılında yüzde 9 bütünleşik büyüyerek 8,5 trilyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yurdakul, "Türkiye'de ise 2022 rakamı 48,8 milyar dolar ve yüzde 177ye yükselmesi bekleniyor. Dijital cüzdan kullanımı ise dünyada 20227de 18 trilyon dolarken bunun da 2026 yılında POS7ta yüzde 15, e-ticarette ise yüzde 12 bütünleşik büyümesi öngörülüyor. 'Önce al sonra öde' pazarı ise 2026 yılında yüzde 16 bütünleşik büyüme ile 510 milyar dolar olacak. Nakit kullanımının da 2026 yılına kadar yüzde 6 küçülme ile 6 trilyon dolara düşmesi beklense de dünyada hala büyük bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

FinTech'lerin sadece finansal ödeme çözümü değil, müşteriye değer kazandıran tüm çözümleri kapsadığını belirten Yurdakul, FinTech ekosisteminin Türkiye'deki büyümesi için küresel gelişmelere de dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

JForce İş Geliştirme Direktörü Ümit Sile, artık kendi kendine karar verebilen sistemlerin finans kurumlarının en önemli iş ortağı haline geldiğini bildirdi.