Teknoloji şirketleri milyar dolarlık zararda!

2022 yılında tedarik zinciri kıtlığı, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş gibi nedenlerle teknoloji satışları, önemli bir zarara uğradı. Ortaya çıkan ilk çeyrek kazanç raporları, bu zorlukların altını çizdi. Özellikle bazı teknoloji şirketleri, pazardaki bu sıkıntılardan çift darbe yedi.

Bu teknoloji şirketleri, kendi olumsuz durumlarıyla boğuşmanın yanı sıra, farklı şirketlerdeki en aktif yatırımcılar olarak da yer aldı. Bu da darbenin artmasına neden oldu. İşte detaylar!

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Zarardan en çok etkilenen şirket Amazon oldu

Amazon, Uber, Alphabet ve Shopify gibi şirketler, ilk çeyrekte öz sermaye yatırımlarında milyar dolar üzerinde bir zarar bildirdi. Bunun yanı sıra Snap, Qualcomm, Microsoft ve Oracle'dan gelen raporlar da bunu doğrular nitelikte. Bu şirketlerini hisse senetleri arasındaki toplam zarar, yılın ilk üç ayında 17 milyar doları aştı.

Bir zamanlar özellikle yüksek büyüme gösteren şirketlerin, yatırımcılara hissedar olma yolunu açması gibi eylemleri, şimdi kırmızı alarm veriyor. Uber, çarşamba günü yaptığı açıklamada, çeyreklik 5,9 milyar dolarlık zararının 5,6 milyar dolarının Güneydoğu Asya dağıtım şirketi Grab'dan ve Çinli araç çağırma devi Didi'deki hisselerinden geldiğini söyledi.

Bunların yanı sıra yatırımcılardan çeyrekte en çok etkilenen teknoloji şirketi Amazon oldu. E-ticaret devi şirket, geçen hafta elektrikli araç şirketi Rivian'daki hissesinden 7,6 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Rivian'ın hisseleri, kasım ayındaki bir çıkışın ardından 2022'nini ilk üç ayında yüzde 50 oranında düştü.

Qualcomm ise pazarlanabilir kıymetli evraklarda 240 milyon dolarlık bir zarar bildirdi. Şirket bununla ilgili, "Bu yatırımların gerçeğe uygun değerleri, artan oynaklığa maruz kaldı ve olmaya devam edebilir." dedi.

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