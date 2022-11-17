Teknoloji Sektörü: Finlandiya'nın 2050 Yılına Kadar Yılda 50.000 Göçmene İhtiyacı Bulunuyor

HELSİNKİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Technology Finland tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Finlandiya'nın yaşlanan nüfusu sebebiyle ortaya çıkan iş açığını kapatmak amacıyla önümüzdeki 28 yıl boyunca her yıl 50.000'den fazla göçmene ihtiyacı olduğu ifade edildi.

HELSİNKİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Technology Finland tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Finlandiya'nın yaşlanan nüfusu sebebiyle ortaya çıkan iş açığını kapatmak amacıyla önümüzdeki 28 yıl boyunca her yıl 50.000'den fazla göçmene ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Finlandiya'daki yaklaşık 1.800 teknoloji sektörü şirketinden oluşan Technology Finland adlı birliğin Başkanı Jaakko Eskola, "Finlandiya yaşlanıyor, daha borçlu hale geliyor ve ekonomik geçinme ilişkimiz alt üst oluyor" dedi.

Finlandiya'nın tek başına en önemli ihracat sektörü olan teknoloji sektörü, gelecek 10 yıl içerisinde 130.000 yeni uzmana ihtiyaç duyacak. Bunların yalnızca yarısı emeklilerin yerini alacak ve bu da önümüzdeki 10 yıl içerisinde ihracat sektöründe on binlerce açık pozisyon olacağı anlamına geliyor.

Eskola, Finlandiya'da yeterli sayıda çalışma çağındaki insan olmadığı takdirde refah devletinin sürdürülemeyeceğini söyledi ve bu sebeple tek seçeneğin göçü önemli ölçüde artırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu nedenle Finlandiya'nın başarılı bir uzun vadeli göç politikası oluşturması gerekiyor.

Öte yandan Eskola, göçün tek başına Finlandiya'nın bütün zorluklarını çözmeyeceğini söyledi. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında gençlerin beceri düzeylerinin yükseltilmesi temel hedef olarak görülüyor.