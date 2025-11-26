Teknoloji Kışlası Etkinliği 29 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde düzenlenen "Teknoloji ve Kariyer Odağında Yeni Bir Buluşma: Teknoloji Kışlası" etkinliğinin 11. programı, 29 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Teknoloji, kariyer dönüşümü ve dijital ekosistem başlıklarında uzmanları bir araya getirecek program, iki farklı oturumda sektörün öne çıkan isimlerini konuk edecek.

Dr. Abdullah Önden'in yöneteceği ve dijitalleşen finansal süreçlerde verimlilik ve güvenlik odaklı yaklaşımların ele alınacağı "Online Ödemelerin Verimli Yönetimi" başlıklı oturumda, Murathan Özcan katılımcılarla güncel uygulamalar ve yeni nesil ödeme sistemleri üzerine bilgiler paylaşacak.

Prof. Dr. İsmail Önden'in yöneteceği ve kariyerini yeniden inşa etmek, farklı bir alanda uzmanlaşmak ve kurumsal danışmanlık süreçlerinin ele alınacağı "1 Uzman 1 Dünya: Bir Beyaz Yakanın Kariyer Dönüşümü ve Kurumsal Danışmanlık" oturumunda ise Eyüp Rahmi Aydın profesyonel dönüşüm hikayelerini ve kurumsal danışmanlığın dinamiklerini aktaracak.

Etkinlikler, Rami Kütüphanesi'nde bulunan 120. salonda gerçekleştirilecek.