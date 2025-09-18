Teknoloji Gelişimini Destekleyen TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Teknoloji Hamlesi belki de en kıymetli projelerimizden biridir. Gelecekte ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirecek insan kaynağını bugünden hazırlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festival alanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Görgün, TEKNOFEST İstanbul'un her yıl büyüyerek geliştiğini belirterek, bu yıl 64 ana kategori ve 150 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacının katıldığını, 500 binden fazla takımın mücadele ettiğini söyledi. Görgün, "Milli Teknoloji Hamlesi belki de en kıymetli projelerimizden biridir. Gelecekte ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirecek insan kaynağını bugünden hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in doğduğu şehir olan İstanbul'da düzenlenen festivalde yoğun bir ilgi olduğunu belirten Görgün, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl üçüncü kez kamuoyu ile buluştuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 250 bin vatandaşımızın katıldığı en büyük açık hava etkinliği gerçekleştirilmişti. Ardından TEKNOFEST Mavi Vatan'da görkemli bir geçiş töreni düzenlendi. Milli gemilerimiz, fırkateynlerimiz, denizaltılarımız ve restore edilen Savarona gemisi halkımızla buluştu."

Şimdi ise İstanbul'dayız. Dün itibarıyla 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. TEKNOFEST'in ilk yılından bugüne 11 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul edildi. Bu yıl yarışmalar 1 milyon metrekarenin üzerinde açık, 80 bin metrekare kapalı alanda yapılıyor."

Festivalin yalnızca savunma sanayi değil, sağlık teknolojileri, tarım, ulaşım, iletişim, akıllı şehircilik ve 5G gibi pek çok alana yayıldığını kaydeden Görgün, "Onkolojide 3D teknoloji yarışması, güvenli haberleşme yarışmaları, tarım teknolojileri kümelenmesi gibi bu yıl çok sayıda yeni yarışma var. ÇELİKKUBBE sergileniyor, FETİH 1453 interaktif alanında gösterimler yapılıyor. 7'den 77'ye herkes burada teknoloji sevdasıyla bir araya geliyor." diye konuştu.

"TEKNOFEST'e katılan gençler, geleceğe daha avantajlı hazırlanıyor"

Savunma sanayi şirketleri açısından TEKNOFEST'in halkla buluşmak için önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Görgün, gençlerin de bu yarışmalar sayesinde büyük bir avantajla yetiştiğini ifade etti.

Görgün, Türkiye'de savunma sanayisi sektöründe ortalama 34 yaş ile çok genç bir insan kaynağına sahip olunduğunu ifade ederek, TEKNOFEST nesli gençlerin daha avantajlı olduğunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Buradaki yarışmalara katılan gençlerimize diyorum ki sizlerden 5-10 yaş büyük abileriniz, ablalarınız bu projeleri geliştiriyor. Siz daha avantajlısınız. Çünkü onların lise ve üniversite yıllarında böyle yarışmalar yoktu. Şimdi çok daha hazırlıklı bir şekilde teknoloji ve savunma sanayine koşarak geliyorsunuz."

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin savunma sanayisi vizyonu

Görgün, TEKNOFEST ile birlikte hızlanan ve savunma sanayiinde kritik önem taşıyan projelerden birinin de Milli Yetkinlik Hamlesi olduğunu belirtti.

"Milli Yetkinlik Hamlesi, Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla başlatıldı. Gelecekte ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirecek insan kaynağını, bugünden yetkinlikleriyle hazırlıyoruz. Liselerden üniversitelere, sektör profesyonellerinden liderlerine kadar geniş bir formasyon programı var. Bu süreç savunma sanayii akademimiz bünyesinde büyük bir fedakarlıkla yürütülüyor. Ürünler ortaya çıkmaya başladı, tanınırlığı ve görünürlüğü artıyor. Kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği halinde büyüyerek devam ediyor."

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin savunma sanayisi şirketlerinin yanı sıra farklı sektörlerde de girişimlerin ortaya çıkmasına da katkı sağladığını ifade eden Görgün, "Uluslararası alanda kabul gören birçok girişim, TEKNOFEST yarışmalarından çıktı. Biz bunların çoğalmasını ve daha da güçlenmesini arzuluyoruz. Savunma sanayisi sektöründe çalışanları bu yetkinlik seviyesine ulaştırabilecek bir silsile formasyonuna biz Milli Yetkinlik Hamlesi diyoruz." diye konuştu.

Görgün, TEKNOFEST'in hem bugünün, hem de geleceğin teknoloji vizyonunu şekillendirdiğini vurgulayarak, "Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin öğrenilmiş çaresizliği kırmasında çok kıymetli bir rol üstleniyor. Heyecanla, coşkuyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.