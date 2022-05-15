Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu! - Haberler

Sosyal medya dünyasının fazlasıyla hayatımızda olması, pek çok olumlu ve olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor. Bu sefer de Twitter, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerini temsil eden Washington merkezli iki grup acil bir başvuru yaptı.

Bu başvurunun amacı, sosyal medya şirketlerinin bir kullanıcının siyasi ideolojisine dayalı yayınları kaldırmasını engelleyen bir Teksas yasasını engellemek. Başvuruya göre yasa, internete ve işletmelere onarılması mümkün olmayan zararlar veriyor.

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Yasa, işletmelere 'onarılmaz zarar' verme riski taşıyor

Geçtiğimiz yıl engellenen Teksas yasası, çarşamba günü 5. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yeniden kuruldu. Temyiz Mahkemesi davası, Cumhuriyetçi devlet liderlerinin sosyal medya şirketlerinin içerik denetleme politikalarını düzenleme çabalarına karşı büyük ölçüde başarılı oldu.

Bir açıklamaya göre NetChoice ve Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği (CCIA) başvuruda, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve işletmelere 'onarılmaz zarar' verme riski taşıdığını savunuyor.

NetChoice danışmanı Chris Marchese yaptığı açıklamada, yasanın 'özel çevrimiçi işletmelerin konuşma haklarını elinden aldığını, anayasal olarak korunan bazı kararlar almalarını yasakladığını ve sakıncalı içerikler tanıtmaya zorladığını' belirtti. Buna ek olarak Marchese şunları ekledi: "Yargıtay'ın bu davayı bir an önce bozacağını umuyoruz. ve bu yasanın nihayetinde anayasaya aykırı olduğuna kesinlikle inanıyoruz." CCIA Başkanı Matt Schruers ise şu açıklamaları yaptı.

Hiçbir çevrimiçi platform, internet sitesi ya da gazete, hükümet yetkilileri tarafından belirli bir konuşma yapmak üzere yönlendirilmemelidir. Çevrimiçi platformların nefret söylemi veya Nazi propagandası gibi bakış açılarına ev sahipliği yapması gerekip gerekmediği konusunda görüşler farklılık gösterse de, Birinci Değişiklik bu seçimi bürokratlara değil özel vatandaşlara ve işletmelere bırakıyor.

Hukuk uzmanları ve teknoloji grupları, bu tür yasaların ABD Anayasası Birinci Değişikliğe aykırı olduğunu savundu. Aynı zamanda şirketlerin zararlı ve nefret dolu içeriği kaldırmasını zorlaştırabilecekleri konusunda da uyarıda bulundular.

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