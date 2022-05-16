Teknoloji bağımlılığından kurtulan gençlerin hayatı değişiyor - Haberler

EGE Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra davranış bağımlılıkları da tedavi ediliyor. Davranış bağımlılıklarının da teknoloji bağımlılığının dijitalleşen dünyada giderek yaygınlaştığını anlatan Psikiyatri Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Umut Kırlı, "Teknoloji bağımlılığı nedeniyle özellikle gençler başvuruyor. Bağımlılıklar medikal ve psikososyal olarak tedavi edildiğinde hayatlar gece ile gündüz gibi oluyor" dedi.

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde madde kullanımı öncelikli olmak üzere bağımlılık alanlarında poliklinik, laboratuvar, eğitim ve araştırma hizmetleri veriliyor. 14 yıldır faaliyet gösteren enstitüde hukukçu, psikolog, sosyolog, toksikolog, kimyager, psikiyatrist gibi farklı dalların uzmanları vakalar üzerinde ekip olarak çalışıyor. Enstitüde yalnızca madde kullanımı değil teknoloji kullanım bozuklukları, kumar bağımlılığı, cinsel bağımlılık, alışveriş bağımlılığı gibi farklı davranış bağımlılıklarına yönelik tedavi süreçleri yürütülüyor. Giderek dijitalleşen dünyada teknoloji kullanımına bağlı bağımlılıkların artığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Kırlı, "Özellikle gençlerde teknoloji bağımlılığı nedeniyle başvuran çok sayıda kişi oluyor. Bağımlılıklar tedavisi edildiğinde hayatlar gece ile gündüz gibi oluyor. Teknolojiyi kullanarak neyin bağımlısı olunuyor daha çok bunun üzerine eğilmeye çalışıyoruz" diye konuştu.