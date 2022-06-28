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Teknoloji bağımlılığı zeka oyunlarıyla önlenmeye çalışılıyor

AA - Hülya Turan - Güncel
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Teknoloji bağımlılığı zeka oyunlarıyla önlenmeye çalışılıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla akıl ve zeka oyunları etkinlikleri düzenleniyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla akıl ve zeka oyunları etkinlikleri düzenleniyor.

Geleneksel ve yeni nesil oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi, öğrencilerin teknoloji bağımlılığından uzaklaşması amacıyla akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenledi.

Çocukları cep telefonu, bilgisayar, tablet oyunları ve sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk zeka ve strateji oyunu mangala ile satranç, sumo, atla topla, yolunu bul gibi oyunlar oynandı.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, zeka oyunlarının dijital kültürün hakim olduğu bu çağda çocukları internet bağımlısı olmaktan kurtardığını belirtti.

Öğrencilerin son zamanlarda bilgisayar ve cep telefonu oyunlarına karşı aşırı ilgili olduğunu gözlemlediklerini anlatan Atıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Burada çocuklarımızla yaz tatili boyunca yapacağımız etkinlikleri planladık. Çocuklarımızı tablet, bilgisayar oyunlarından, internet bağımlılığından kurtarmayı amaçlıyoruz. Strateji, pratik düşünme, mantık yürütme, bir sonraki hamleyi planlayabilme, problem çözebilme, odaklanma özelliklerini geliştirecek oyunlar oynadık. Çocuklarımız bir nebze de olsa internetin zararlarından korumuş olacağız. Eğitim yanında yetenek geliştirici özellikleri ile dikkat çeken zeka oyunları çocuklara problem çözme ve analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri kazandırmaktadır. Etkinliklerimizde çocuklarımız hem ebeveynleri hem de akranlarıyla kaliteli, ortaklaşa zaman geçiriyor."

Etkinliklere katılan öğrencilerin takım çalışmasına daha yatkın, daha yetenekli ve yaratıcı olduğuna işaret eden Atıcıoğlu, bu tarz etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

AA / Hülya Turan - Güncel

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