TEKNOKENT'TE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETE 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren yazılım şirketinin Yeni Nesil Yolcu Taşıma Yönetim Ekosistemi PickUpp Projesi'ne, Silikon Vadisi Girişim Sermayesi şirketlerinden Synapse Ventures tarafından 1 milyon dolar civarında yatırım desteği sağlandı. Projenin Antalya'dan çıkıp dünyaya açılarak başta turizm endüstrisi olmak üzere birçok sektöre fayda sağlanması amaçlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren, KOSGEB tarafından desteklenen, yazılım şirketine ait Yeni Nesil Yolcu Taşıma Yönetim Ekosistemi PickUpp Projesi, Silikon Vadisi Girişim Sermayesi şirketlerinden Synapse Ventures tarafından geliştirme programına dahil edildi. Antalya Teknokent'te düzenlenen ön yatırım izleme sonuç toplantısına Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, yazılım şirketi kurucuları Kayahan Dede ve Osman Saraydere, Synapse Ventures Doğu ve Ortadoğu İş Geliştirme Direktörü Ramazan Kutuk ve çok sayıda yazılımcı katıldı.

'ANTALYA, TEKNOLOJİ PLATFORMUNDA SÖZ SAHİBİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Antalya Teknokent'te yapılan çalışmaları anlatan Genel Müdür Dr. İbrahim Yavuz, Antalya'da 2 genç girişimcinin hayata geçirdiği şirketin, dünya şirketlerinden biriyle anlaşma yaptığını aktardı. Antalya'da mental bir dönüşüm yaşandığını belirten Yavuz, 'Öğrencinin öğrenci yıllarından başlayarak hayatını devam ettirdiği genç bir yapı hayal etmiştik. Bunun da hayata geçtiğini görmek bizi mutlu ediyor. Projeler uzun soluklu. Türkiye'nin en büyük tarım teknokentini kuruyoruz. Yine Expo 2016 arazisiyle ilgili yaptığımız bilişim ve teknoloji vadisi projesi alt yapı çalışmaları çok hızlı verimli bir verimli noktaya geldi. Artık Antalya her platformda olduğu gibi bu teknoloji platformunda da söz sahibi olmaya devam ediyor. Yazılım şirketinin yaptığı iş ortaklığı ve yatırım görüşmelerinde 1 milyon dolardan fazla bir ön yatırım yapılıyor ve devamının da geleceğini ümit ediyorum. PickUpp projesi yeni nesil yolcu taşıma yönetim ekosistemi olarak Antalya Teknokent Yönetim Kurulu'nda onayladığımız, desteklediğimiz bir proje. Bilişim sermayesi yatırım fonunun yatırılması konusunda desteklerimiz de var. Antalya Teknokent'e 23 firma dahil ettik. Şirketi kurmak değil, şirketi yaşatmak, şirketi yürütmek ve yurtdışına ihraç edebilir ürünler üretmek bence en önemlisi" dedi.

KOSGEB, ARGE VE İNOVASYONA DESTEK SAĞLIYOR

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, yazılım şirketine destek verdiklerini anlattı. KOSGEB olarak ARGE ve inovasyonla alakalı şirketlere ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını belirten Erkış, 'ARGE ve inovasyon bizim için çok kıymetli. 2023 yılı içerisinde ARGE ve inovasyon destek programını 1 milyon 100 bin TL'ye çıkardık. Bunun yanında çağrı esaslı çıktığımız Çağrı Arge İnovasyon Destek Programı paketlerini de 6 milyon TL'ye kadar kıymetli girişimcilerimize destek verdik. Bunun yanında istihdama destek olmak için 2022 yılında 83 bin kişinin ilk defa istihdama kavuşmasına katkı sağladık" diye konuştu.

'GLOBAL DÜŞÜN, YEREL HAREKET ET'

Şirketin kurucusu Kayahan Dede, şirketi kurarken global düşünerek yerel hareket etme misyonunu edindiklerini söyledi. Dede, 'Eğer yerelden beslenen, Antalya'nın enerjisini, ruhunu, özelliklerini içeren bir şeyi bulabilirsek, globalde de karşılığının olabileceğini düşündük. O yüzden şehrin turizm ile ilişkisini, incelenmesi gereken bir nokta olarak belirledik. Bu yola çıktığımızda başta Antalya Teknokent ve KOSGEB olmak üzere tüm paydaşlar bize destek oldu. Turizm ekosisteminde verimliliği ve paydaşları bir araya getiren, sorunları pürüzleri ortadan kaldıracak bir yazılım, ara yüz yaratmaya çalışıyoruz. Bu aynı yıllar önce e-ticarette, bankacılık sisteminde olduğu gibi her şeyi kolaylaştıracak bir ekrana taşıyacak. Turizm işiyle ilgilenen yüzlerce tarafı çektiği faydalı bir yapı olacak. Bir turizm süper app olacak. Bir uygulamayla her şeyi yapabileceğiz. Artık ekosistem buna doğru gidiyor. Şirketimiz de Antalya'dan çıkıp küresel anlamda turizm ile ilgili turizm endüstrisine fayda sağlayacak, bütün tarafları bir araya getirecek. Bundan birkaç yıl sonra 'Made in Antalya' dediğimiz küresel bir marka tüm dünyada kullanılıyor olacak. Bizim sesimiz Amerika'dan duyuldu" dedi.

'DEĞER TUTARI 8-12 MİLYON DOLAR ARASINDA'

Synapse Ventures Doğu ve Ortadoğu İş Geliştirme Direktörü Ramazan Kutuk, çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Fikir aşamasında firmaların yatırım aldığını aktaran Kutuk, "Yazılım şirketi, ürünü ortaya çıkarmış hatta pazarda satışa geçmiş bir firma olduğu için bizim için dikkat çekici oldu. Türkiye turizm ekosistemine çok ciddi katkısı olabileceğini düşünüyoruz. Turizmin büyüdüğü sürece her şey iyi giderken bu tip çözümler çok aranmıyor. Ama pazarın doygunluğa ulaştığı aşamada artık başka şeyleri de yönetmeniz gerekiyor. Bunun için elinizde bir uygulama olması lazım. Turizm ekosisteminin de artık teknoloji kullanımını yüksek noktaya taşıması gerekiyor. Yazılım şirketi, projeyi iyi noktaya getirmiş. Yazılımın alt yapısı yatay ve dikey olarak çok ölçeklenebilir şekilde tasarlanmış. Bugün için Antalya turizm ekositemine bir çözüm üretebiliyormuş gibi gözükebilir ama biz bunun turizmde hatta başka sektörler de dahil çok farklı sektörlere ölçeklenebilir bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Amerika'ya taşırken de hedefimiz bu. Projenin ilk aşamasının uygulanma açısından Antalya'nın global bir değeri var. Çünkü Antalya bir turizm markası. Burada başarılı olmuş bir yazılımı globale taşımak bizim için daha kolay. 1 milyon dolar civarı bir yatırım planlıyoruz. Değer tutarı henüz netleşmedi ama onun da yaklaşık 8-12 milyon dolar arasında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.